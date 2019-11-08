Берлин, , 15:12 — REGNUM Вооруженные силы Германии должны более активно участвовать в зарубежных миссиях, об этом заявила министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В то же время один из её коллег по кабинету министров предостерёг от односторонних действий в данных ситуациях. Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle.

В недавнем интервью газете Süddeutsche Zeitung Крамп-Карренбауэр сказала, что Германия должна «открыто признать тот факт, что у нас, как и у любой другой страны мира, есть свои стратегические интересы».

В речи, произнесенной позже, 7 ноября, в университете бундесвера в Мюнхене, министр отметила, что Германия очень выигрывает от основанного на правилах глобального порядка и должна сделать больше для обеспечения своего успеха.

Крамп-Карренбауэр уверена: «Страна нашего размера, с нашей экономической и технологической мощью, нашим геостратегическим положением и глобальными интересами, не может просто стоять в стороне и наблюдать. Германия должна участвовать в международных дебатах и продвигать их вперед».

В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью каналу ZDF высказался более осторожно. По его словам, идея более напористой немецкой армии требует решительной поддержки со стороны европейских союзников: «Прежде всего, мы должны определить нашу ответственность на Европейской основе».

Он уточнил: «Это означает, что мы не просто заботимся о наших собственных проблемах в одиночку, а скорее о том, что мы как часть Европы играем ведущую роль в конкуренции между сверхдержавами».