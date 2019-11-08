Ярославль, 8 ноября 2019, 15:06 — REGNUM Депутаты партии «Справедливая Россия» Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин, Ольга Секачева и Анастасия Пивоварова выступили с законодательной инициативой о возврате прямых выборов мэров городов и поселений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Сергей Хабибулин.
Проект закона внесен в областную Думу 6 ноября 2019 года. В пояснительной записке говорится, что предлагаемый к принятию закон позволит гражданам реализовать конституционное право, гарантированное основным законом, вернет доверие к власти и будет соответствовать сложившейся практике муниципального устройства. Если закон будет принят, то выборы глав муниципальных образований Ярославской области будут избираться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В случае поддержки депутатами областной Думы закон о прямых выборов глав ярославских городов и поселений может быть принят уже в этом году.
Законопроекты о возврате прямых выборов многократно вносились в Ярославскую областную думу представителями различных партий, однако депутаты от «Единой России» каждый раз блокировали их. По данным источников ИА REGNUM в Ярославской облдуме, история повторится и сейчас. Несмотря на активные разговоры о возврате выборов мэра Ярославля, «установки на возврат выборов» дума пока не получала.
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