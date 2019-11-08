Париж, , 15:03 — REGNUM Второй Парижский форум мира состоится 12 и 13 ноября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Парижский форум мира является частью инициативы президента Франции Эммануэля Макрона для подтверждения важности многосторонности и коллективных действий.

На второй Парижский форум мира поступило более 700 заявок из 115 стран мира, среди них международные организации, неправительственные организации, компании, фонды, благотворительные организации, религиозные группы, аналитические центры и университеты.

Ожидается, что проекты форума будут связаны с шестью основными темами: мир и безопасность, окружающая среда, развитие, новые технологии, инклюзивная экономика, культура и образование.

Известно, что 12 ноября состоится официальная церемония открытия форума в присутствии нескольких глав государств и правительств, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, первый форум мира прошел в ноябре 2018 года в Париже. На заседании собрались главы государств, политики, активисты для обсуждения проблем международного сотрудничества и глобального управления.