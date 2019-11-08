Москва, , 14:58 — REGNUM Идеи президента Франции о будущем развитии России в системе координат европейской геополитики — не просто философские размышления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Европейский политик, претендующий на одну из лидерских позиций в ЕС, подает четкий сигнал своим партнерам о безальтернативности развития и укрепления отношений с нашей страной», — сказал Железняк.

Понимание, что ущербная санкционная политика является пережитком старой однополярной системы, все глубже проникает в сознание европейского истеблишмента, указал он, отметив, что это еще один шаг на пути к большей независимости Европы от США.

«В ответ на размышления господина Макрона о необходимости восстановления баланса между Россией и Европой можно сказать, что для нашей страны всегда было важным добрососедские, взаимовыгодные отношения с европейскими соседями», — заявил Железняк.

Не стоит ожидать, что заявления Макрона завтра же выльются в отмену всех европейских санкций, полагает он.

«Но это важный позитивный сигнал к началу разрушения искусственно созданной стены недоверия и непонимания между Европой и Россией», — полагает парламентарий.

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