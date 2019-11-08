* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:07 — REGNUM 7 ноября официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Андар провинции Газни.

По словам официальных представителей 203 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также на территории провинции Газни было обнаружено и обезврежено несколько мин, установленных группировкой.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.