Республика Узбекистан, , 14:54 — REGNUM На военном полигоне «Кулкудук» в Навоийской области Узбекистана успешное испытание прошел китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия FD-2000 (HQ-9), сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве отметили, что учения проводились для проверки подготовки расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Личный состав подразделений также отработал задачи по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп и действия личного состава при налетах авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября эксперты пограничных ведомств России и Узбекистана обменялись опытом организации охраны государственной границы. Консультативная встреча прошла в Термезе.

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