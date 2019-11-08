Кабул, , 14:58 — REGNUM 7 ноября главный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко представил новый доклад, в котором отмечается, что несмотря на успехи правительства Афганистана в деле достижения контрольных показателей борьбы с коррупцией в стране, еще многое предстоит сделать для полной ликвидации этой проблемы.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», к числу ключевых проблем, препятствующих ликвидации коррупции, относятся нехватка ресурсов, безнаказанность влиятельных лиц и постепенное снижение активности антикоррупционных судов.

В докладе отмечается, что без достаточной политической воли, направленной на решение этой проблемы, полная ликвидация коррупции останется недостижимой целью.

Согласно докладу, к июню 2019 года правительство Афганистана преуспело в достижении 75% контрольных показателей, оценивающих успехи государства в деле борьбы с коррупцией.

В докладе сказано, что официальные лица государств-доноров и международных организацией озабочены недостаточным объемом предоставляемой Афганистаном информации по расходованию средств экономической помощи.