Берлин, , 14:52 — REGNUM Власти ФРГ направили приглашение Москве на участие в торжествах по случаю 30-летия падения Берлинской стены, сообщила 8 ноября представитель МИД Германии Мария Адебар.

«Приглашение было, от российской стороны будет представитель», — сказала Адебар на брифинге.

Напомним, Берлинская стена официально пала 9 ноября 1989 года. 155 км стены в течение последующих лет были разобраны, на сегодняшний день осталось лишь около трёх километров стены в качестве исторической достопримечательности.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам последнего генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии Эгона Кренца, в Москве неоднозначно отреагировали на падение Берлинской стены, что сбивало руководство ГДР с толку.

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