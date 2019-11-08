Кабул, , 14:54 — REGNUM 7 ноября официальные представители Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан заявили, что комиссия проведет пересчёт голосов, поданных на 8494 избирательных участках из общего числа избирательных участков в 26 тысяч, задействованных в ходе прошедших 28 сентября выборов нового главы государства.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», изначально пересчёт голосов планировалось начать 5 ноября и закончить 6 числа того же месяца.

По словам официальных представителей Независимой избирательной комиссии Афганистана, 7 ноября сотрудники комиссии отправились в несколько провинций страны, чтобы провести пересчет голосов на месте.

Официальные представители Независимой избирательной комиссии также отметили, что все вопросы, связанные с проведением пересчёта голосов на выборах были урегулированы, и сотрудники комиссии смогут приступить к выполнению поставленной задачи.

Предвыборный штаб главного исполнительного лица Абдуллы Абдуллы выступил с протестом против пересчета голосов, заявив, что по меньшей мере 300 тысяч голосов являются недействительными, и сначала необходимо урегулировать этот вопрос.