* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:56 — REGNUM 7 ноября советник президента Исламской Республики Афганистан по государственным и стратегическим вопросам Вахид Омар заявил, что афганское правительство хочет оценить реальное желание движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) положить конец войне в Афганистане.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», советник считает, что лучшим доказательном желания мира со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет готовность подписать соглашение об установлении режима прекращения огня.

Советник президента Афганистана по государственным и стратегическим вопросам подтвердил, что правительство согласовало список участников делегации на переговорах по мирному урегулированию в Афганистане, которые пройдут в Китае. Он также отметил, что хотя делегация не будет большой, она сможет представить все правительство и весь народ Афганистана.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И президент Афганистана Ашраф Гани согласился на проведение Пекином встречи по афганскому урегулированию, в которой ожидается участие представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).