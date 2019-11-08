Москва, , 14:40 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет официальный визит в Армению 10−11 ноября текущего года. Об этом 8 ноября рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«10−11 ноября глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с официальным визитом», — заявила Захарова.

Также она рассказала, что в программе визит главы МИД РФ предусмотрены встречи с президентом и премьер-министром Армении, переговоры с главой армянского МИД и «возложение венка к вечному огню на мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян».

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ указала, что главы МИД двух стран в ходе переговоров будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества, а также вопросы взаимодействие России и Армении по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиции в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и на других международных форумах.

«В фокусе внимания сторон также будет проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорнокарабахского урегулирования», — отметила Мария Захарова.

Отметим, ка сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению заявил, что российская сторона попросит генерального секретаря ООН инициировать арбитражные процедуры в отношении США, не предоставившей российской делегации визы для участия в Генеральной ассамблее ООН.