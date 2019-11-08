Сухум, , 14:36 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба совершил 7 ноября однодневный рабочий визит в республику Адыгею. Об этом сообщается на официальном сайте главы Абхазии.

Хаджимба по приглашению руководства республики Адыгея принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого президента республики Адыгея Аслана Джаримова, а также встретился с главой республики Муратом Кумпиловым.

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