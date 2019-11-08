Москва, , 14:42 — REGNUM Отношения Москвы и Вашингтона находятся в крайне тяжелом состоянии, однако Джон Салливан в случае его назначения послом США в России может помочь выходу из кризиса. Об этом заявил 8 ноября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Салливан, вероятно, будет назначен американским послом в РФ, голосование по его кандидатуре будет проходить в Сенате США полного состава.

В Москве надеются, что работа Салливана в случае его прибытия в Россию поможет вывести отношения стран на новый уровень, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана в качестве посла в РФ предложил в октябре президент США Дональд Трамп.

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