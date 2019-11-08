Ташкент, , 14:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее ввод упрощенного порядок взимания таможенных платежей для физических лиц, ввозящих товары в ручной клади на таможенную территорию страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Определить, что с 1 января 2020 года вводится упрощенный порядок взимания таможенных платежей, предусматривающий уплату единого таможенного платежа взамен таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акцизного налога, установленных законодательством для физических лиц, ввозящих товары в ручной клади и сопровождаемом багаже через пункты пропуска государственной границы республики», говорится в документе.

Новый порядок взимания таможенных платежей установлен также в отношении товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых и курьерских отправлениях, для некоммерческих целей.

Кроме того, устанавливается требование об обязательном наличии производственной упаковки продовольственной продукции животного происхождения, ввозимой физическими лицами при перемещении через таможенную границу в ручной клади, сопровождаемом багаже, а также в почтовых отправлениях для личного пользования.

«Установить, что единый таможенный платеж взимается при превышении предельных норм ввоза в республику физическим лицом товаров, не подлежащих обложению таможенными платежами, в части превышения предельных норм, исходя из таможенной стоимости товара по всем его категориям независимо от кода товарной номенклатуры и страны происхождения», подчеркивается в постановлении.

Предельная норма ввоза в республику физическим лицом товаров составляет 300 долларов на сухопутных границах и тысяча долларов, если лицо прибыло авиатранспортом.

Постановлением утверждена ставка единого таможенного платежа в размере 30 процентов от таможенной стоимости, но не менее 3 долларов США за килограмм.

Контроль за исполнением постановления возложить на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, советника президента республики Равшана Гулямова и вице-премьера Эльера Ганиева.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, данный документ на практике означает, что с 1 января узбекская таможня будет строго осматривать багаж физических лиц, в то время как на сегодня многие прибывшие в республику спокойно проходят по «зеленому коридору» и лишь выборочно подвергаются досмотру.

Во времена правления Ислама Каримова, досмотр на границе осуществлялся поголовно, в то время «зеленых коридоров» не существовало.