Джакарта, , 14:26 — REGNUM Индонезия и Вьетнам выразили желание совместно занять пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2020 году, сообщает Antara.

«В следующем году Индонезия и Вьетнам будут во второй раз одновременно заседать в Совете Безопасности ООН. Все это показывает, что наши отношения с Вьетнамом находятся в хорошем положении», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

«Эти хорошие отношения формируются, изменяются, строятся на основе истории, и история неотделима от дружбы между отцами-основателями Индонезии и Вьетнама», — добавила Ретно Марсуди.

Будучи непостоянными членами Совета Безопасности ООН, Индонезия и Вьетнам могли бы возглавить страны-участницы для обсуждения вопросов мировой безопасности, таких как конфликты на Ближнем Востоке, в Афганистане и на Корейском полуострове, а также стабильности в регионе Юго-Восточной Азии.

Напомним, Индонезия была избрана непостоянным членом СБ ООН на период 2019—2020 годов, а Вьетнам стал непостоянным членом на период 2020—2021 годов.

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