Цхинвал, , 14:25 — REGNUM Комитет государственной безопасности Южной Осетии 8 ноября заявил о развитии кризиса на грузинско-югоосетинской границе по восходящей линии. В связи с этим, считают в Тбилиси, возникает актуальная угроза его перерастания в вооруженные столкновения, сообщает пресс-служба ведомства.

КГБ указывает на необоснованное применение сотрудниками грузинских силовых структур огнестрельного оружия, ведение разведки с применением различных современных систем БПЛА, оказание давления на население приграничных грузинских населенных пунктов Чорчана и систематическое проведение дезинформации населения Грузии и широкого международного сообщества.

В ведомстве заявили, что 7 ноября в 12:00 со стороны грузинского села Коби Хашурского муниципалитета с места размещения дополнительных сил грузинской полиции было произведено 5−6 одиночных выстрелов и коротких очередей из автоматического оружия в направлении госграницы Южной Осетии. 8 ноября в 7:30 в направлении села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии было произведено 7−8 выстрелов. Жертв и повреждений пограничной инфраструктуры при этом не зафиксировано.

Югоосетинские спецслужбы 8 ноября в 5:30 заметили появление дрона со стороны села Кода Карельского муниципалитета. Беспилотник некоторое время летал вдоль югоосетинской госграницы, а затем ушел в направлении грузинского села Абано.

Напомним, 6 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии распространил заявление, в котором указал, что 5 ноября примерно в 18:00 со стороны села Коби, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении Южной Осетии неустановленными лицами было произведено 10−15 выстрелов из автоматического оружия. Служба государственной безопасности Грузии и миссия международных наблюдателей Евросоюза опровергают данную информацию.

Ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

В начале сентября Южная Осетия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Грузией. В октябре пограничная служба задержала представителей миссии народных наблюдателей ЕС, незаконно проникнувших на территорию республики.

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