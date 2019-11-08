Москва, , 14:24 — REGNUM Соединённые Штаты не настроены на проведение конференции по вопросу создания зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) на Ближнем Востоке в широком формате. Такое заявление сегодня, 8 ноября, на конференции по нераспространению в Москве сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Вашингтон, в частности, закулисно работает против проведения этой конференции в представительном, широком формате», — подчеркнул дипломат.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что такие действия со стороны Соединённых Штатов «вызывают сожаление».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 ноября, на конференции по нераспространению в Москве заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия выступает за создание зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке и призывает все заинтересованные стороны к участию в конференции в США по этой теме, которая состоится с 18 по 22 ноября в Нью-Йорке.

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