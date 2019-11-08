Анкара, , 14:22 — REGNUM Турецкая газета Hürriyet опубликовала статью под названием «Есть ли тайное соглашение между США и Россией?». Перевод публикации сделан сетевым изданием ИноСМИ.RU.

Автор статьи провёл собственное журналистское расследование на эту тему и пришёл к выводу, что на территории Сирии действия США и России проходят по принципу «освобождай — заполняй». Турецкое издание также утверждает, что выверенность и синхронизм этих действий указывают на наличие тайного сговора между Вашингтоном и Москвой.

Российские военные приходят на те территории, с которых уходят американские военные. Автор статьи образно называет это «сменой караула между двумя подразделениями одной и той же армии». В качестве примера, в частности, приводятся события 15 октября 2019 года, когда военнослужащие США покидали сирийский город Манбидж, а бронеавтомобили с российскими и сирийскими флагами въезжали в этот населённый пункт.

Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.

В статье высказывается предположение, что договорённости по Сирии могли быть достигнуты в ходе визита в США в январе 2018 года трёх руководителей спецслужб России: глав внешней разведки, разведки ГРУ и ФСБ. Турецкое издание полагает, что именно на этой встрече с американскими партнёрами была принята секретная повестка по Сирии.