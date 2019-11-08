Москва, , 14:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента (России) есть определенный иммунитет, в остальном нужно проработать юридически даже не столько мне, а скорее представителям судебного сообщества», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли в РФ оштрафовать главу государства, как это сделал суд в США в отношении главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Дональд Трамп должен выплатить штраф по иску штата против благотворительных организаций американского президента. Суд признал незаконной схему перевода благотворительных средств из фонда Трампа в его предвыборный штаб.

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