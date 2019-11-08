Анкара, , 14:07 — REGNUM Саммит, посвящённый вооруженному конфликту в Сирии, пройдет в Лондоне. Об этом 8 ноября заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает телеканал CNN Turk.

Как сообщил Калын, встреча должна пройти 3−4 декабря. В ней будут участвовать Великобритания, Турция, Германия и Франция.

Напомним, в эти же числа в Лондоне планируется провести саммит глав государств и членов правительств государств НАТО. На нем будет отмечаться 70-летие военного блока.

Стоит также отметить, что 18 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что он с лидерами Германии и Великобритании договорился встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне «в ближайшие недели».