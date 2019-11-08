Душанбе, , 14:03 — REGNUM В портовом городе Гамбург 4 ноября состоялась встреча посла Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо, прибывшего в западный регион ФРГ с рабочим визитом, и Уполномоченного города Гамбург в Евросоюзе, представителя Федерации по иностранным вопросам Альмут Мёллер. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщил департамент информации МИД Таджикистана.

В рамках встречи стороны обсудили важность торгово-экономического форума «Навруз», проходящего в Гамбурге ежегодно, для улучшения осведомлённости деловых кругов города об инвестиционном климате в Таджикистане.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы использования налоговых и таможенных льгот, преимуществ свободных экономических зон деловыми кругами города Гамбург для индустриализации Таджикистана.

В торгово-промышленной палате Гамбурга в этот же день прошла презентация экономического потенциала Таджикистана. По итогам мероприятия стороны пришли к мнению о том, что наличие возобновляемых источников энергии, дешёвой рабочей силы, а также благоприятных условий для финансовых вливаний может способствовать внедрению передовых немецких технологий в развитие промышленного сектора страны.

«Гамбургский порт является крупнейшим морским портом Германии и вторым по величине морским портом Европы. Он играет особую роль в торговых отношениях между странами Азии и Европы», — добавили в МИД Таджикистана.