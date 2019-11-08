Нью-Дели, , 14:57 — REGNUM Американский миллиардер и финансист Рей Далио назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «одним из лучших мировых лидеров». Об этом 8 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своём аккаунте в Twitter Рей Далио также подчеркнул, что ему выпала честь узнать мнение индийского лидера по различным вопросам, а также познакомиться с его образом мышления. Американский финансист и инвестор также опубликовал видео с форума «Инвестиционная инициатива будущего», который прошёл в Эр-Рияде в конце октября 2019 года. В рамках указанного мероприятия Рей Далио и Нарендра Моди приняли участие в панельном обсуждении, в ходе которого американский финансист задал индийскому лидеру вопросу по поводу инициатив индийского правительства по развитию страны.

Напомним, что Рей Далио является основателем крупнейшей инвестиционной компании мира Bridgewater Associates. В июне 2019 года он занял 58-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.