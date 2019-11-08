Москва, , 13:53 — REGNUM Сегодня нельзя сказать о том, контактировал ли Доминик Каммингс, нынешний главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, с кем-либо из администрации главы Российского государства в 1990-е годы. Об этом сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о контактах Каммингса тридцатилетней давности ответить крайне сложно, отметил Песков, ведь множество людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию. Он признался, что ничего не может сказать в этой связи о британском советнике.

Как сообщало ИА REGNUM, британская оппозиция полагает, что советник Каммингс способен влиять на главу правительства при принятии ключевых решений. Лейбористская партия Великобритании заинтересовалась подробностями биографии Каммингса, который, как пишет Daily Mirror, с 1994 по 1997 года работал в России и в области организации авиаперелетов.

Читайте также: В Британии заинтересовались помощником Джонсона из-за его работы в России