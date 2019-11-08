Минск, , 13:52 — REGNUM Глава МИД Белоруссии Владимир Макей представил предложения Белоруссии по развитию «Восточного партнёрства» на период до 2030 года, а также призвал Евросоюз и далее поддерживать переговоры о вступлении постсоветской республики в ВТО и приступить к работе над новым базовым соглашением ЕС с РБ. Об этом по итогам состоявшегося 5 ноября первого визита Макея в Швецию проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Макей прибыл в Стокгольм по приглашению министра иностранных дел Анн Линде и министра по вопросам международного сотрудничества в области развития Петера Эрикссона. Глава МИД Белоруссии принял участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия «Восточного партнёрства». В этом мероприятии также участвовали руководители МИД других «восточных партнёров» Евросоюза — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины, а также замминистра иностранных дел Польши и представители Еврокомиссии.

«В. Макей особо подчеркнул целесообразность упрощения Евросоюзом процедур доступа товаров из стран Восточного партнерства на европейский рынок, усиления производственной кооперации между европейскими компаниями и предприятиями из охваченных инициативой государств», — сказано в официальном сообщении.

Также 5 ноября Макей провёл двустороннюю встречу с министром иностранных дел Швеции обсудив отношения с ЕС и правозащитную проблематику. В этот же день состоялась встреча Макея с председателем шведского парламента Андреасом Нурленом.

Напомним, программа ЕС для постсоветских республики «Восточное партнёрство» была инициирована Польшей при поддержке Швеции. С обеими странами у Минска долго не складывались отношения — дело доходило до обструкции посольств.