Москва, , 13:49 — REGNUM От президента Украины Владимира Зеленского народ ждёт выполнения обещанного, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«От президента нужно не то, чтобы он красиво выглядел или сам ездил за рулём. А что-то другое: сказал — сделал. Но ничего из того, что он сказал, он не сделал. Вообще ничего. Он сказал, что на Украине пенсии будут 1000 евро. Где они? Он сказал, что закончит войну. Где она закончена?» — риторически поинтересовался Журавлёв.

Напомним, что поводом для этого разговора стало то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал интервью, которое было записано за рулём автомобиля Tesla. В нём он ездит по Киеву и рассказывает о наиболее актуальных вопросах на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кто не справится — будем прощаться»: Зеленский анонсировал отставки