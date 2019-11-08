Москва, 8 ноября 2019, 13:49 — REGNUM От президента Украины Владимира Зеленского народ ждёт выполнения обещанного, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, что поводом для этого разговора стало то, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал интервью, которое было записано за рулём автомобиля Tesla. В нём он ездит по Киеву и рассказывает о наиболее актуальных вопросах на Украине.
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