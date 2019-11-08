Киев, , 13:47 — REGNUM Через три месяца на большей части неподконтрольных Киеву территорий Донбасса появится сигнал украинского телевидения, заявил украинский министр культуры Владимир Бородянский в эфире одного из телеканалов страны вечером 7 ноября.

Министр заявил, что Киев уже делал эксперименты по доставке телевизионного сигнала до порядка 80% жителей неподконтрольного Донбасса.

«Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем, и сигнал там будет», — пообещал он.

Вместе с тем Бородянский признал, что главная проблема — не в сигнале, а в том, что конкретно Киев будет «коммуницировать» людям, которые там проживают.

По его словам, предположительно, это будет государственный развлекательно-информационный канал, объединяющий в себе «лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание».

Также Бородянский предположил, что этот телеканал будет двуязычный.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над тем, чтобы украинские каналы появились на территории ДНР и ЛНР, но реализовать это сложно, потому что «глушат все».

Пока Украина решает эту проблему, он посоветовал жителям Донбасса или вообще не смотреть российское телевидение, или разговаривать с телевизором «как Светлаков»:

«Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро, украинцы, наша власть здесь появится, скоро, хлопцы, за нами вернутся».