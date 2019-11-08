Варшава, , 13:47 — REGNUM В субботу, 2 ноября в районе погранперехода Медице на Подкарпатье пограничным патрулем был задержан 31-летний гражданин США, пытавшийся незаконно пересечь польско-украинскую границу, сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Элижбета Пикор.

«Патруль обратил внимание на человека, который, проезжая проселочными дорогами на велосипеде, направляется к государственной границе. Все обстоятельства указывали, что он хочет нелегально пересечь границу из Польши на Украину», — приводит слова пресс-секретаря «Польское радио».

После непродолжительной погони иностранец был задержан всего в нескольких метрах от украинской границы. При нём был обнаружен паспорт гражданина США.

Американец пояснил, что направлялся во Львов, и далее в Таиланд, где проживает постоянно. По его словам, он не знал, что находится на внешней границе Евросоюза, и для пересечения границы требуется пройти формальности в пункте пропуска.

Пограничников удивило то, что при себе у американца было очень мало багажа, для ночлега был только туристский коврик. Он пояснил, что является опытным путешественником, и научился прекрасно обходиться без лишних вещей.

За попытку незаконного пересечения границы американец был оштрафован.