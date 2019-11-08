Москва, , 13:45 — REGNUM Россия и Китай в настоящее время завершают согласование плана действий по урегулированию проблем Корейского полуострова с США, Великобританией, Францией и Германией. Об этом 8 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Предложения о том, как можно было бы эффективно двигаться к этой цели, были сформулированы Россией и Китаем сначала в «дорожной карте», а теперь и в плане действий», — отметил Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что переговоры Вашингтона и Пхеньяна по ядерной проблематике должны осуществляться на основе встречных шагов вовлеченных сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Северной Кореи заявили, что Пхеньян выступает за полную ликвидацию ядерного оружия во всём мире, включая Корейский полуостров, но вынужден готовиться к любым обстоятельствам из-за политики Соединенных Штатов.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будет совместно с Южной Кореей продолжать стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова.

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