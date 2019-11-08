Москва, , 13:41 — REGNUM До конца 2019 года может быть принят закон, обязывающий иностранные СМИ, признанные иностранными агентами, создавать в России юридические лица. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом завил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

«Иностранные СМИ, которые признаны в России иноагентами, предлагается обязать создавать в РФ юрлицо, работающее по правилам нашего законодательства», — сказал Климов.

Соответствующий законопроект разрабатывают в Совфеде.

Вместе с тем комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ просит лишить Deutsche Welle («Немецкая волна») аккредитации в РФ и признать ее деятельность нежелательной на территории РФ, включить в список иноагентов.

Депутаты сочли необходимым расследовать вмешательство иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела РФ.