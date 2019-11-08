Москва, , 13:40 — REGNUM Администрации президента РФ не известно о планах по созданию российской военной базы на северо-востоке Сирии в Эль-Камышлы. Об этом сообщил 8 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отказался как-либо комментировать сообщения СМИ о такой базе, пояснив, что источник этих сведений ему неизвестен. Ранее в публикациях утверждалось, что Россия ведет переговоры по развертыванию базы в Эль-Камышлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Россия и Турция договорились, в частности, о вводе на северо-восток Сирии подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Военные будут находиться за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». 1 ноября в окрестностях Эль-Камышлы состоялось первое совместное патрулирование, затем были охвачены районы Айн-эль-Араб и Эль-Маликии.

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