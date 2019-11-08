Красноярск, , 13:40 — REGNUM Ректором Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) им. академика М. Ф. Решетнева — опорного вуза Красноярского края — избран 59-летний экс-мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

Эдхам Акбулатов Sibsau.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, в конференции по избранию ректора 8 ноября приняли участие 172 делегата. В поддержку Акбулатова, который до этого был и. о. ректора, высказались 99 человек.

Второй кандидат — директор института информатики и телекоммуникаций СибГУ Алексей Попов — получил 65 голосов. Ещё восемь бюллетеней счётная комиссия признала недействительными.

Кандидатура на должность ректора подлежит согласованию с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе. Акбулатов вступит в должность после издания приказа Министерства науки и высшего образования РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 по октябрь 2017 года Эдхам Акбулатов являлся мэром Красноярска. Обязанности ректора СибГУ им. М. Ф. Решетнева исполнял с 19 сентября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Красноярска возглавил СибГУ