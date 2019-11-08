Минск, , 13:39 — REGNUM В ближайшее время Катар откроет своё посольство в Минске — для этого уже прибыли два катарских дипломата. Об этом проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии по итогам состоявшихся 5 ноября в Минске четвёртого раунда двусторонних политических межмидовских консультаций.

На переговорах белорусскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую — генсек МИД Ахмад Хассан аль-Хаммади. Они обсудили вопросы расширения двусторонних торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

«В ходе консультаций собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, дали оценку современному состоянию и перспективам развития белорусско-катарского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях», — сказано в официальном сообщении.

Дипломаты договорились более детально эти и другие вопросы обсудить во время следующего заседания совместного межправительственного комитета по сотрудничеству, которое пройдёт в 2020 году.

Напомним, Александр Лукашенко поставил цель диверсифицировать поставки энергоносителей в Белоруссию. Катар является крупным экспортёром сжиженного природного газа. Помощник белорусского президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко посещал Катар. Сейчас он с отцом вторую неделю находится в ОАЭ.

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