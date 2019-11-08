Хартум, , 13:52 — REGNUM Представитель Суданской коалиции «За свободу и перемены» призывает правительство страны передать бывшего президента Омара аль-Башира в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом передает VOA Africa.

По информации радиостанции, коалиция, в которую входят несколько гражданских и повстанческих групп, сыграла ключевую роль в свержении Башира в апреле 2019 года.

Член коалиции «За свободу и перемены» Ибрагим аль-Шейх призвал судебные органы начать процесс, необходимый для передачи Башира в МУС для предъявления ему обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечества, предположительно совершенных в суданском регионе Дарфур. Он заявил об этом на пресс-конференции в Хартуме, подчеркнув, что Башир и другие члены его правительства должны предстать перед судом.

«Башир и все, кто совершал какие-либо преступления в стране, должны получить справедливое наказание. Все члены коалиции за свободу и перемены единогласно согласились с тем, что он должен быть передан в МУС», — сказал аль-Шейх.

По данным журналистов, в 2009 и 2010 годах МУС выдал два ордера на арест Башира за его предполагаемые преступления в Дарфуре. Вооруженные группы региона начали мятеж против правительства Судана в 2003 году.

Аль-Шейх заявил, что многие суданцы, члены семей которых были убиты во время пребывания Башира на посту президента, включая тех, кто погиб во время недавних акций протеста по всей стране, ожидают, что бывший президент и его соратники предстанут перед судом.

«Мы хотим видеть, что аль-Башир и все элементы предыдущего режима были осуждены за свои преступления. Каждое отдельное преступление должно быть наказано», — сказал аль-Шейх.