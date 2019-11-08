Варшава, , 13:34 — REGNUM Из Польши 31 октября решением министра внутренних дел страны депортирован подданный Швеции Антон Т., подозреваемый в причастности к неонацистской организации «Скандинавское движение сопротивления», сообщает пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

«В последние годы у себя на родине швед был осужден за подготовку террористического нападения на общежитие мигрантов в Гeтеборге. Его пребывание в Польше создавало реальную угрозу национальной безопасности», — передаёт слова пресс-секретаря «Польское радио».

По словам Жарина, швед прибыл в Польшу для прохождения военной подготовки. По мнению польских властей, группировка «Скандинавское движение сопротивления», имеющая отделения в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии, является неонацистской и ставит целью создание революционным путём «северной республики национального социализма».

Как пояснил Жарин, с 2016 года из Польши было депортировано подобным образом 14 человек. В списке нежелательных персон находятся 26 человек. Так, год назад называющий себя «анархо-фашистом» Йонас Нильссон был не допущен на территорию Польши в аэропорту Окенце. Этот член «Скандинавского движения сопротивления» и бывший солдат французского Иностранного легиона, принимавший участие в подготовке батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине, собирался рассказать полякам о судьбе белых в Южной Африке.

Недавно группа конгрессменов США поставила вопрос о том, почему некоторые явно экстремистские организации не фигурируют в американском списке террористических организаций. Среди названных были батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Скандинавское движение сопротивления» и британское «Национальное действие».