Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Об этом 8 ноября на своей странице Facebook написал пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что по итогам официальных мероприятий XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске главы государств обменялись памятными подарками. Путин вручил своему коллеге шахматный набор ручной работы из мрамора и малахита.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября прошел XVI межрегиональный форум приграничного сотрудничества России и Казахстана. В рамках мероприятия 7 ноября стороны подписали ряд двусторонних документов, в том числе концепцию программы межрегионального сотрудничества.

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