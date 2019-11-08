Москва, , 13:30 — REGNUM Приграничное сотрудничество России и Казахстана может служить примеров для других стран. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Официальный представитель Кремля напомнил, что два государства объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире.

«И в отличие от разных хорошо известных стран на этой границе не строят заборов, а наоборот обсуждают проекты по переоборудованию, расширению пропускной способности, пропускных пунктов», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске прошёл XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Участие в нём приняли президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее стало известно, что Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Её протяженность составила 7,5 тыс. км. На сегодняшний день работы по демаркации госграницы, то есть по установке специальных пограничных знаков, выполнены на 86,7%.

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