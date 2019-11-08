Киев, , 13:25 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 8 ноября, официально представил нового главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха и поручил ему навести порядок в ведомстве за два месяца.

Сейчас, по мнению Гончарука, в этой службе царит «средневековье», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Эти все истории с кордонами, которые тут находятся… иногда четыре двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, — это все средневековье. Я уверен, что орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован», — поручил премьер.

Кроме того, заявил Гончарук, до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению властей Украины — Госгеонедра это один из наиболее коррумпированных государственных органов — «группы влияния долгое время делили между собой этот орган». Премьер поручал уволить оттуда большое количество людей, которые работали не в интересах государства, а в частных.

Предыдущим главой ведомства был Олег Кирилюк, причем интересно, что с мая 2017 года он руководил службой в статусе временно исполняющего обязанности, и лишь в конце марта этого года, буквально перед сменой власти на Украине, был назначен полноценным главой Государственной службы геологии и недр.