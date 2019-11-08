Москва, , 13:20 — REGNUM Администрация президента России не может выступать «патологоанатомом» и говорить о том, какие части отмирают у «организма» под названием НАТО. Так 8 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

По его словам, не Кремлю выносить решение о том, живо НАТО или мертво и какие «части тела» у этой организации находятся в состоянии комы.

«Мы не патологоанатомы», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил. что альянс изначально был создан как инструмент конфронтации, противостояния и даже агрессии, и Москва относится к НАТО соответствующим образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга», и европейские страны более не могут чувствовать себя в безопасности.

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