Джакарта, , 13:12 — REGNUM На основании данных комиссии по искоренению коррупции с 2014 по 2019 год, среди всех коррупционных дел, имевшие место в Индонезии в этот период, преобладают дела о взяточничестве, сообщает Antara.

«В Индонезии преобладают дела о взяточничестве (65% или 602 дела)», — заявил председатель комиссии по искоренению коррупции Агус Рахардджо.

Второе место среди коррупционных дел, которые произошли в Индонезии, занимают подарки в виде товаров и услуг (21% или 195 случаев).

На третьем месте следуют криминальные злоупотребления бюджетом (5% или 47 случаев), на четвертом месте — отмывание денег (3% или 31 случай).

Кроме того, по данным комиссии по искоренению коррупции, за период с 2004 по 2018 год, в 22 из 34 провинций в Индонезии в коррупции были замешаны 95 региональных глав, в том числе 50 регентов, 22 мэра, один заместитель мэра и 20 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пока не решил кого выберет в качестве председателя и членов наблюдательного совета комиссии по искоренению коррупции в стране.

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