Минск, , 13:04 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, Вена способна стать для Белоруссии окном в Европу, а также примером преодоления недоверия и предубеждений и выстраивания конструктивного сотрудничества с официальным Минском для других стран ЕС и Евросоюза в целом. Об этом 6 ноября белорусскому госинформагентству БелТА заявила посол Белоруссии в Австрии Елена Купчина.

По её словам, Австрия привлекает официальный Минск своей высокоразвитой инновационной экономикой, передовым банковским сектором, а также богатой и динамично развивающейся культурой. Вена демонстрирует высокий интерес к Белоруссии, что проявляется в росте двусторонних обменов и других направлений гуманитарного сотрудничества.

Читайте материалы сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

«Мы фиксируем рост числа учебных заведений и научных организаций, участвующих в реализации совместных проектов, устанавливающих долгосрочные отношения. В будущем, кстати, у нас есть все основания ожидать ещё более интенсивное сотрудничество между учеными: НАН Белоруссии и Австрийская академия наук готовятся подписать соглашение о сотрудничестве», — сказала Купчина.

Между Минском и Веной сформировалась «особая атмосфера взаимодействия», констатировала Купчина. Проявляется это также в политике и экономике.

Инфоповод: Лукашенко собрался в Австрию

«Отражением позитивных тенденций является не только возросшее количество визитов, встреч и профильных двусторонних мероприятий, но и соответствующая экономическая статистика. За последние два года наш товарооборот вырос почти на 20%. Еще на 10% он прирос по итогам 9 месяцев этого года. Серьезная положительная динамика наблюдается в части поступления австрийских инвестиций в экономику Белоруссии. В прошлом году их объем составил около $300 млн, а по итогам первого полугодия этого года — почти $200 млн. Особенно порадовала торговля услугами: за два года их оборот почти удвоился и достиг в 2018 году $185,3 млн при значительном положительном для Белоруссии сальдо. Продолжается уверенный рост оборота услуг и в нынешнем году», — сообщила глава белорусской дипмиссии в Австрии.