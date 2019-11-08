Москва, , 12:58 — REGNUM Мы уже устали удивляться поверхностности и одновременно наглости, с которыми некоторые европейские политики «свысока» берутся рассуждать о судьбах России. Вот и Эммануэль Макрон в том же духе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 ноября, комментируя слова Макрона о развитии России по трём сценариям.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По словам Макрона, нынешняя модель нашего развития, мол, «нестабильная», вариант супердержавы — «невероятно тяжелый», евразийская модель — «несбалансированная», а вот «партнерский проект с Европой» (читай: Россия как пристяжная при Западной Европе) — так в самый раз.

Я ни разу не слышал подобных рассуждений о Франции, исходящих от Владимира Путина, и это хорошо.

Подобные комментарии могут давать эксперты, представители академических кругов, но для главы государства это дурной тон: всем же понятно, что прислушиваться к Макрону ни Путин, ни граждане России не будут.

Другими словами, пускаясь в такие высокопарные рассуждения, нынешний президент Франции пытается просто, как говорится, «сделать умное лицо», набить себе цену. Даже в этом — никуда без России!» — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть возможность восстановить статус супердержавы по одному из сценариев, названных 7 ноября 2019 года президентом Франции Эммануэлем Макроном в интервью журналу The Economist.

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