Москва, , 12:57 — REGNUM Американский журнал Forbes озабочен постановкой на вооружение российского флота гиперзвуковой ракеты «Циркон». В издании появилась статья под названием «ВМФ России развернет новую гиперзвуковую ракету «Циркон» в Тихом Океане».

Журнал опирается на публикацию в российских СМИ информации о скором спуске на воду новейшего военного корабля «Гремящий», который будет оснащён гиперзвуковыми ракетам 3M22 «Циркон». Американское издание также приводит тактико-технические характеристики «Циркона».

Ракета 3M22 Zircon может двигаться со скоростью, примерно в семь раз превышающей скорость звука (около 5600 миль в час). Дальность поражения цели составляет около 250 миль. По данным российских источников, максимальная дальность полёта составляет 650 миль. Ракета может лететь на малых высотах или по полубаллистическим траекториям, что включает маневры уклонения в ходе полёта.

Журнал Forbes приходит к выводу, что в сочетании с феноменальной скоростью ракеты это должно сделать её особенно трудной для перехвата. Издание считает, что система ПРО Aegis, используемая американскими, японскими, южнокорейскими и австралийскими ВМС в регионе Тихого океана, может столкнуться с проблемами при попытке перехвата ракет «Циркон».

Журнал сообщает, что «Цирконы» будет нести и новейшая российская подводная лодка К-561 «Казань», которая также должна войти в состав Тихоокеанского флота. Первый испытательный пуск данной ракеты с подводной лодки ожидается в 2020 году.

Таким образом, с оснащением российских надводных и подводных сил гиперзвуковыми ракетами «Циркон» потенциальное превосходство блока НАТО на море уходит в прошлое.