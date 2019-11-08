Москва, , 12:56 — REGNUM Попытка размыть независимый статус межправительственных структур ведёт к подрыву системы контроля над запрещённым оружием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Растущее беспокойство вызывают настойчивые попытки наших коллег подчинить своим геополитическим интересам работу многосторонних межправительственных структур, занимающихся нераспространением, размыть независимый статус их секретариатов, попытаться их приватизировать», — заявил Лавров.

Наиболее показательный пример — ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Технический секретариат этой международной структуры наделён исключительно теми полномочиями, которые записаны конвенцией о запрещении химического оружия. Западные страны, встав на путь подмены международного права своими правилами, голосами меньшинства участников заставляют технический секретариат заниматься вопросами, являющимися исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН», — пояснил министр.

«Возникшее глубокое противоречие в рядах Организации по запрещению химического оружия неминуемо скажутся на перспективах этой важнейшей конвенции», — добавил Лавров.