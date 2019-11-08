Киев, , 12:55 — REGNUM Одним из путей урегулирования конфликта в Донбассе может стать его «временное замораживание», заявил вечером 7 ноября в эфире одного из украинских телеканалов депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Парламентарий подчеркнул, что этот вариант считается «страшным, стыдным», таким, о котором не говорят вслух, но тем не менее — он имеет право на жизнь и «обсуждается время от времени».

«Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями», — заявил Рахманин.

Он подчеркнул, что в рамках такого «замораживания» Киев сможет вернуть с «временно оккупированных территорий» тех людей, которые этого хотят.

«Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться», — призвал Рахманин.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил, что не может гарантировать, что конфликт в Донбассе в итоге не будет заморожен, хотя лично ему такой вариант развития событий не нравится.

«Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу, но я не могу сказать и гарантировать на 100%, что это не произойдет», — заявил президент, подчеркнув, что фактически сейчас так и есть — «там у нас Приднестровье фактически: отношений нет, гуманитарная миссия хоть какая-то есть и выстрелы».