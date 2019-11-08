Москва, , 12:54 — REGNUM Двусторонние китайско-американские консультации по вопросам ядерной безопасности ожидаются через месяц. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун 8 ноября на конференции по нераспространению в Москве.

Он отметил, что очень значимый диалог по вопросам нераспространения вооружений состоялся между Пекином и Вашингтоном в июле этого года. Буквально через месяц, добавил дипломат, разговор о ядерной безопасности будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, Фу Цун также заявил, что Китай не планирует присоединяться к переговорам России и США по вопросам сокращения ядерного оружия. От выполнения обязательств Пекин не уклоняется, однако ждать от Китая участия в трёхсторонних переговорах «нереалистично». Идею таких переговоров продвигали США, но так не раскрыли, о чем хотят говорить с двумя другими сторонами, пояснил он.

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