Москва, , 12:50 — REGNUM В Совфеде осудили попытку США торпедировать мирный процесс в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября. Заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора создали дополнительную напряженность, полагают в Совфеде.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

«Странно, что с подобными заявлениями выступает временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, чья страна никакого отношения к реализации Минских соглашений не имеет. Их можно расценить как попытку торпедировать мирный процесс на донецкой земле в самом его начале, не дав ему развернуться», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что на появление украинских полицейских и национальной гвардии на тех участках в Донбассе, где произошло разведение сил, тут же последует зеркальный ответ со стороны оппонентов. В результате разведение сил будет сорвано, что, естественно, сделает невозможными и последующие шаги по мирному разрешению конфликта.

«Надеюсь, что «советы постороннего» будут критически восприняты на Украине, и дело до их реализации не дойдет. Но заявления Уильяма Тейлора уже создали дополнительную напряженность между сторонами, что, разумеется, не способствует развитию мирного процесса», — сказал Клинцевич.