Москва, , 12:49 — REGNUM Ничем не ограниченное развёртывание системы глобальной противоракетной обороны Соединёнными Штатами наглядно продемонстрировало реальные геополитические цели Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конфигурация этой системы развеивает последние сомнения, если у кого-то были, что её цель отнюдь не ракетный арсенал исламской республики Иран, а гораздо больший замах. К числу этих факторов относятся и официально объявленные планы размещения ударных вооружений в космосе, развития неядерных высокоточных средств нанесения превентивных обезоруживающих ударов», — заявил Лавров.

«И особого внимания требует начатая в США разработка ядерных зарядов малой мощности на фоне закрепления в американских доктринальных документах возможности понижения порога применения ядерного оружия», — подчеркнул он.