Москва, 8 ноября 2019, 12:49 — REGNUM Разведение войск на Юго-Востоке Украины не нужно ни её президенту Владимиру Зеленскому, ни его окружению, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 8 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Киев готов приступить к процессу разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское в Донбассе. Об этом 8 ноября заявил на брифинге командующий силовой операцией Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе Владимир Кравченко.
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