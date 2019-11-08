Термез, Узбекистан, , 12:48 — REGNUM Опытом в организации охраны государственной границы обменялись эксперты пограничных ведомств, сообщили в пресс-службе пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) республики.

В ведомстве уточнили, что консультативная встреча прошла в Термезе. В рамках мероприятия эксперты также поделились опытом применения технических средств.

Кроме того, специалисты из приграничной службы ФСБ России ознакомились с системой охраны и инфраструктурой приграничного поста на границе с Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября боевики напали на таджикистанскую пограничную заставу №4 «Ишкобод» в 60 км от Душанбе. В результате были убиты 15 нападавших, один пограничник и один сотрудники милиции Таджикистана.

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