Киев, , 12:50 — REGNUM Трансляцию украинского ТВ на неподконтрольных Киеву территориях пообещал обеспечить министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 8 ноября в эфире телеканала «1+1».

По его словам, в результате экспериментов найден способ организовать вещание на 80% территории ДНР и ЛНР. Он сообщил, что для этого потребуется около трех месяцев.

Бородянский также уточнил, что планируется передавать на территорию Донбасса сигнал нового государственного развлекательно-информационного канала, который создадут на базе иновещательного телеканала UATV.

Стоит отметить, что в эфире украинских каналов не являются редкостью оскорбительные высказывания в адрес жителей Донбасса. Одним из ярких примеров является высказывание журналиста Остапа Дроздова на «5 канале» в октябре. Он назвал граждан ДНР и ЛНР «пропащими людьми» и сравнил с животными. На высказывание не отреагировали правоохранительные органы и только журналист издания «Страна.ua» подала по данному поводу заявление в полицию о разжигании ненависти.